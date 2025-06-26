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В Туве девочка глотнула бензин из бутылки из-под газировки и попала в больницу

В Туве двухлетняя девочка отравилась бензином
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Depositphotos

Врачи Тувы спасли двухлетнего ребенка, который случайно глотнул бензин. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в селе Булун-Терек Чаа Хольского района. Девочка находилась во дворе дома вместе с родителями, но в какой-то момент те занялись своими делами и перестали следить за ней.

Младший член семьи тем временем нашел бутылку из-под газировки возле входной двери и выпил содержимое. Выяснилось, что внутри был бензин и девочка отравилась.

«Родители незамедлительно доставили ребенка в больницу, где врачи оказали ему первую медицинскую помощь», – сообщается в публикации.

После этого пострадавшую направили в больницу Кызыла. На данный момент состояние ребенка медики оценивают как удовлетворительное.

В отношении родителей сотрудники правоохранительных органов составят административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Ранее в Удмуртии женщина перенесла инсульт, когда травила дома тараканов.

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