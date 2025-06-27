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СК РФ возбудил уголовное дело после гибели ребенка в Карелии

СК: пятилетняя девочка утонула в реке в Карелии, возбуждено дело
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ГУ МЧС России по Республике Карелия

Уголовное дело возбуждено после того, как пятилетняя девочка утонула в реке в Пряжинском районе Карелии. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по региону.

По предварительной информации, инцидент произошел во время того, как девочка вместе со своим несовершеннолетним братом и знакомой находились в непосредственной близости от реки.

«Погибшая поскользнулась, упала в воду, после чего пропала из виду», — говорится в сообщении.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Также региональный СК опроверг информацию ряда интернет-ресурсов о том, что родители погибшей девочки были пьяны.

Управление МЧС по Карелии сообщало, что девочка упала с пирса в реку Чална. Спустя некоторое время пострадавшую нашли на дне водоема, но спасти не смогли. В поисках участвовали семь специалистов и четыре единицы техники чрезвычайного ведомства.

Ранее в Хабаровском крае мать бросилась спасать тонущего сына и ушла с ним под воду.

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