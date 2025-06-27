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В Хабаровском крае мать бросилась спасать ребенка и ушла с ним под воду

В Хабаровском крае не спасли мать, которая бросилась в воду спасать сына
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СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Жительница Хабаровского края не выжила после попытки спасти сына из воды. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на берегу реки Бикин. По версии следствия, несмотря на запрет купаться в этом месте, 13-летний мальчик все равно зашел в воду. В какой-то момент он стал уходить на дно. На это обратила внимание мать и бросилась к нему. Однако женщина не смогла справиться с течением, обоих не спасли.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

«Следователем СК проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Подмосковье пятилетний ребенок упал с катера после того, как судно столкнулось с берегом. Мальчик прогуливался по каналу вместе с родителями, на нем не было спасательного жилета. На поиски ребенка отправились спасатели.

Ранее на Пхукете российский турист пошел купаться с сыном и не выплыл.

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