В Карелии девочка ушла на дно реки, пока ее мать выпивала

В Карелии девочка упала с пирса, пока мать дома пила алкоголь

В Карелии в реке нашли девочку. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

По предварительным данным, пятилетний ребенок упал с пирса в реку Чална. Спустя некоторое время пострадавшую нашли на дне водоема, но спасти не смогли.

«В поисках участвовали семь специалистов и четыре единицы техники МЧС России», – сообщается в публикации.

Известно, что, пока дочь находилась около реки, мать находилась дома и распивала алкогольные напитки.

На данный момент с родственниками ребенка работают психологи МЧС.

До этого в Дагестане мать и сын пропали после того, как отправились на прогулку на сапборде. 31-летняя женщина приехала в Махачкалу вместе с ребенком и отправились в плаванье, но не вернулись.

Когда о том, что они пропали, стало известно, в акватории началась поисковая операция. Отмечается, что, наиболее вероятно, найти их живыми спасатели не смогут.

Ранее в Хабаровском крае мать бросилась спасать ребенка и ушла с ним под воду.