В Госдуме ответили на слова Умерова о дальнобойных ударах по РФ

Депутат Нестеренко назвал слова Умерова об ударах по РФ риторикой террористов

В Государственной думе (ГД) прокомментировали заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о планах по наращиванию интенсивности нанесения дальнобойных ударов по территории России. Депутат нижней палаты парламента от Крымского региона Юрий Нестеренко назвал подобные заявления риторикой, характерной для террористических организаций, сообщает РИА Новости.

«Заявление Умерова схоже с риторикой террористов и является прежде всего попыткой отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте», — заявил Нестеренко.

Парламентарий также обратил внимание на тот факт, что Умеров является главой украинской делегации на российско-украинских переговорах по урегулированию конфликта.

«[Они] не заинтересованы в диалоге и мирном разрешении конфликта», — выразил свое мнение Нестеренко.

Сегодня министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал масштабную программу по оснащению украинской армии беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В текущем году Вооруженные силы Украины планируют получить более 4 миллионов дронов различных типов. При этом особое внимание в рамках поставок будет уделено дронам-перехватчикам – новому классу беспилотников, специально предназначенных для борьбы с российскими ударными БПЛА.

Ранее сообщалось, что Украина хочет обсудить встречу лидеров на переговорах с Россией.