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В Польше подростку грозит 10 лет тюрьмы за подготовку теракта в школе

TVP Info: в Польше задержали подростка, готовившего теракт в школе
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Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности (спецслужбы) задержали 17-летнего подростка, готовившего теракт в одной из школ города Тарнобжег на юго-востоке страны. Об этом сообщил телеканал TVP Info.

Телеканал отмечает, что юноша находился под влиянием идеологии «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ). TVP Info отмечает, что спецслужбы начали следить за подростком после того, как тот начал размещать в социальных сетях пропаганду ИГ, а также призывы к ликвидации представителей еврейского государства.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что юноша получал и хранил информацию об оружии, взрывчатых и воспламеняющихся веществах, а также создании бомб и детонации взрывчатки. Помимо этого задержанный подготовил список людей, которых планировал ликвидировать.

Подростку вменяется подготовка массового теракта в целях поддержки ИГ, а также разжигание межнациональной и религиозной ненависти и призывы к насилию. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

На прошлой неделе в Ставропольском крае арестовали 17-летнего подростка по подозрению в организации деятельности террористической организации. По информации регионального Следственного комитета, с августа по октябрь 2023 года житель Михайловска создал в одной из соцсетей канал, в котором под псевдонимом «размещал публикации, пропагандирующие запрещенную идеологию».

Ранее улан-удэнец устроили драку на проезжей части, и это попало на видео.

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