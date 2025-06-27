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«Я гранату брошу»: улан-удэнец устроили драку на проезжей части, и это попало на видео

В Улан-Удэ на видео попало, как пассажир автобуса избил мужчину на дороге

В Улан-Удэ мужчина устроил драку с пассажиром из-за якобы украденного телефона. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Я гранату брошу! В Улан-Удэ пьяный пассажир обкидал камнями автобус и затеял драку, потому что не смог оплатить проезд», — говорится в сообщении.

По информации канала, 38-летний мужчина ехал в автобусе номер десять, и когда решил оплатить проезд, не нашел банковскую карту и телефон, поэтому подумал, что его обокрали. По мнению улан-удэнца, его вещи отобрали пассажиры, поэтому мужчина устроил драку.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как пассажиры дерутся на проезжей части. По информации источника, во время конфликта у мужчины из кармана выпал его телефон.

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя.

До этого в Краснодаре водитель «Влоги» выстрелил из пистолета в подростка. На кадрах видно, как мужчина с пистолетом сидит в белом автомобиле, после чего стреляет и уезжает.

Ранее мощный пожар на трассе в Башкирии попал на видео.

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