В Армянской апостольской церкви раскритиковали действия силовиков в Эчмиадзине

В ААЦ заявили о неприемлемом поведении силовиков в Эчмиадзине

Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви (ААЦ) выступила с заявлением, в котором назвала неприемлемым поведение армянских правоохранительных органов в Эчмиадзине и применение ими силы в отношении граждан. Об этом пишет РИА Новости.

В Церкви заявили о проникновении утром 27 июня сотрудников правоохранительных органов Армении на территорию святыни и резиденцию Католикоса всех армян. Их целью была попытка задержать архиепископа Микаэла Аджапагяна, главу Ширакской епархии Армянской Апостольской Церкви (ААЦ), находившегося в Эчмиадзине в качестве координатора ежегодного собрания духовенства.

«Подобное поведение правоохранительных органов в духовном центре армянского народа, а также применение силы по отношению к гражданам является предосудительным и неприемлемым», — говорится в заявлении.

ААЦ также призвала народ не поддаваться на провокации и использовать законные средства для защиты церкви.

«Первопрестольный Святой Эчмиадзин призывает народ не поддаваться на провокации, сохранять бдительность и продолжать поддержку законными средствами», — указали представители ААЦ.

До этого сообщалось, что сотрудники силовых структур были вынуждены покинуть территорию, прилегающую к резиденции католикоса всех армян Гарегина II, куда они прибыли для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна.

Ранее архиепископ Микаэл прибыл в СК Армении.