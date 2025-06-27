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Архиепископ Микаэл прибыл в СК Армении

Архиепископ Микаэл прибыл в здание Следственного комитета в Ереване
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Арам Нерсесян/РИА Новости

Архиепископ Микаэл Аджапахян, глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, прибыл в здание Следственного комитета Армении в Ереване, где было принято решение о его задержании. Об этом сообщает РИА Новости.

Архиепископ приехал в Следственный комитет из Первопрестольного Эчмиадзина, где сотрудники правоохранительных органов пытались задержать его утром по обвинению в публичных призывах к свержению конституционного строя.

Спецназ Службы национальной безопасности Армении сразу же проводил архиепископа внутрь здания Следственного комитета. Вся улица, на которой расположено здание, и близлежащие дворы оцеплены сотрудниками полиции. У здания Следственного комитета также собираются сторонники архиепископа.

До этого сообщалось, что сотрудники силовых структур были вынуждены покинуть территорию, прилегающую к резиденции католикоса всех армян Гарегина II, куда они прибыли для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна. Это произошло после того, как верующие организовали акцию защиты священнослужителя.

Ранее архиепископ Аджапахян назвал власти Армении угрозой стране.

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