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В Адыгее осудили родителей трехлетней девочки, которая не выжила после истязаний

В Адыгее родители трехлетней девочки получили сроки за ее истязание
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Shutterstock

В Адыгее суд вынес приговор родителям, которые истязали свою дочь. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Мать пострадавшего трехлетнего ребенка признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, истязании и неисполнении родительских обязанностей. Также женщина мошенничала при получении социальных выплат. Ее приговорили к 13 годам лишения свободы.

Отец получил наказание три года и четыре месяца за истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Оба они будут отбывать сроки в колонии общего режима.

О том, что родители из Адыгейска систематически наносили побои ребенку, стало известно в июне прошлого года. В тот день девочка упала с лестницы, спасти ее не удалось.

При осмотре на коже у нее заметили многочисленные ожоги и другие следы насилия. По словам местных жителей, мать била ребенка шнуром и другими предметами. Соседка заявила, что все травмы мать нанесла в течении всего двух месяцев.

Ранее в Новосибирске осудили мужчину за истязание 10-летнего пасынка.

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