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Петербуржец шесть лет растлевал девочку и получил срок

В Петербурге мужчина получил срок 18 лет за растление девочки
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Shutterstock

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который несколько лет совершал действия сексуального характера в отношении ребенка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, в период с марта 2011 по октябрь 2017 года мужчина приставал к девочке. Помимо этого, он делал с ней фото, таким образом изготавливая материалы порнографического характера. Точный возраст пострадавшей не уточняется, но, исходя из обвинений, ей меньше 14 лет.

Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

До этого в Москве 45-летний дядя стал фигурантом уголовного дела после того, как пригрозил изнасилованием племяннице. Десятилетняя девочка зашла на кухню своей квартиры, когда к ней подошел дядя.

Во время конфликта мужчина показал половой орган, нецензурно выражаясь. Девочка обратилась в полицию.

Ранее в Екатеринбурге члены банды похитили мужчину и изнасиловали ножкой от табурета.

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