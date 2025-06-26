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45-летний дядя растлевал десятилетнюю племянницу на кухне и угрожал изнасиловать

В Москве 45-летнего дядю будут судить за растление племянницы на кухне
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Pixabay

В Москве 45-летний мужчина предстанет перед судом за растление племянницы. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в квартире на Волочаевской улице, где проживали бабушка, родители с двумя детьми и брат мужа. Последний, по данным издания, часто устраивал скандалы после употребления алкогольных напитков.

В феврале текущего года, когда десятилетняя девочка зашла на кухню, чтобы поговорить с подругой, дядя ворвался в помещение и потребовал, чтобы ребенок убирался. Во время ссоры мужчина снял одежду и стал угрожать школьнице, что изнасилует ее.

«Все это сопровождалось нецензурной бранью. Школьница в ужасе бросилась к родителям, а те вызвали полицию», – сообщается в публикации.

В отношении дяди возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Расследование завершено.

Известно, что фигурант уже привлекался к ответственности за бытовые преступления.

Ранее ростовчанин пленил трех школьниц, насиловал их и заставлял принимать наркотики.

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