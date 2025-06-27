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В Екатеринбурге члены банды похитили мужчину и изнасиловали ножкой от табурета

В Екатеринбурге банду подозревают в похищении и изнасиловании мужчины
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге участников банды обвинили в изнасиловании человека. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на улице Культуры. Как рассказал знакомый пострадавшего, компания придумала мужчине долг и потребовала вернуть. После того, как он отказался, подозреваемые похитили его и, снимая на телефон, изнасиловали ножкой от табурета.

После этого его машину забрали в качестве оплаты. При этом позже снятые кадры использовали для шантажа, чтобы пострадавший не обращался в полицию.

«Поначалу их план работал, но потом потерпевший все-таки написал заявление, и полицейские вышли на след группировки», – сообщается в публикации.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по ряду статей, среди которых – похищение человека т вымогательство. Следователи просили суд об аресте троих главных фигурантов, но их отправили под домашний арест. Насильники могут получить до 12 лет колонии.

Ранее в Коми мужчина напал на обидчика сына и избил его до состояния комы.

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