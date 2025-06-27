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В Подмосковье нашли тело пятилетнего мальчика, выпавшего из катера при аварии

Mash: найдено тело пятилетнего мальчика, утонувшего при аварии катера в Химках
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МЧС России

Спасатели обнаружили тело пятилетнего мальчика, утонувшего после инцидента с перевернутым катером в канале имени Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, катер проплыл мимо находившегося поблизости теплохода на большой скорости, после чего врезался в бетонное ограждение.

«На катере он находился вдвоем с отцом, но тот даже не прыгнул за сыном», — рассказали Mash очевидцы с теплохода.

Сообщается, что на помощь ребенку отправилась незнакомая девушка с берега, но поймать мальчика ей не удалось — его унесло течением.

По данным канала, в отношении отца мальчика, Олега Филиппова, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ Статья 263 (нарушение правил движения и эксплуатации водного транспорта).

27 июня сообщалось, что катер с людьми перевернулся после столкновения с берегом на 56-м километре канала имени Москвы в Подмосковье. По информации СМИ, катер потерпел столкновение с теплоходом «Георгий Жуков». Во время инцидента ребенок упал в воду и начал тонуть.

Ранее стало известно, что выпавший из катера в Подмосковье ребенок был без спасательного жилета.

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