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Водолазы ищут пятилетнего ребенка на канале имени Москвы в Химках

РИА: в Подмосковье ребенок упал за борт в результате инцидента с катером

Катер с людьми перевернулся после столкновения с берегом на канале имени Москвы в Подмосковье. Один человек пропал, пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

«По предварительной информации, на 56-м километре канала имени Москвы после столкновения с берегом перевернулся катер»‎, — сказали агентству.

По данным журналистов, одного человека из воды достали, а другого ищут.

По информации Telegram-канала 360 ЧП, в лодке плыла семья с ребенком Он упал в воду, когда судно столкнулось с берегом. Мужчина уплыл на лодке в сторону Москвы, а мать осталась на берегу, чтобы найти ребенка.

На место выехала оперативная группа. Движение по реке перекрыто на участке с 54-го по 56-й километр, отмечает канал.

Как пишет SHOT, в результате ЧП в воду упал пятилетний ребенок, сейчас его ищут спасатели. По информации СМИ, катер потерпел столкновение с теплоходом «Георгий Жуков». После столкновения ребенок упал в воду и начал тонуть. За ним ныряла женщина.

По данным Telegram-канала 112, отец ребенка совершил резкий маневр, чтобы не столкнуться с теплоходом, что и привело к инциденту.

Ранее в российском регионе столкнулись два катера.

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