Выпавший из катера в Подмосковье ребенок был без спасательного жилета

112: выпавший с катера в Химках ребенок был без спасительного жилета

Катер, который перевернулся на канале имени Москвы в Подмосковье, принадлежит отцу пропавшего в результате инцидента ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источники.

Владельцем моторной лодки модели «Chris Craft Corsairs 32» является отец пропавшего ребенка — Олег Филиппов. Сообщается, что мужчина находился за штурвалом в момент происшествия.

По данным канала, на ребенка не был надет спасательный жилет.

«Его поисками сейчас занимаются десятки человек в акватории канала имени Москвы, в районах Химок и Долгопрудного», — говорится в сообщении.

27 июня сообщалось, что катер с людьми перевернулся после столкновения с берегом на 56-м километре канала имени Москвы в Подмосковье. По информации СМИ, катер потерпел столкновение с теплоходом «Георгий Жуков». Во время инцидента ребенок упал в воду и начал тонуть. За ним ныряла женщина.

Ранее в Татарстане очевидцы спасли двух взрослых и ребенка, выпавших из лодки на Волге.