В Дании прошел чемпионат по пародиям на крик чайки, пишет HuffPost.
Европейский чемпионат по крикам в стиле чаек собрал в минувшие выходные 60 участников из 14 стран. Необычное соревнование призвано улучшить имидж этих морских птиц, которых часто называют «пляжными крысами» или «клептоманами».
Датчанка Анна Бринальд завоевала золото в основной категории. В категории «юниоры» 10-летний Купер Уоллес одержал победу второй год подряд, а его 7-летняя сестра Шелби заняла четвертое место.
«Это жесткая конкуренция. Я горжусь обоими, но в следующем году Шелби может побороться за титул», — отметила их мать Лорен Уоллес.
Бринальд, выступавшая в этом году с простудой, пообещала вернуться через год.
«Я буду здоровее и добавлю больше перьев в образ», — сказала она.
Семья Уоллес также планирует принять участие в следующем году, несмотря на то, что никогда не подозревала о своем «таланте» к подражанию чайкам.
Ранее стая чаек напала на девушку и отобрала у нее еду.