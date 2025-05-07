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В Дании прошел чемпионат по пародиям на крик чайки

HuffPost: чемпионат по крику в стиле чаек прошел в Дании
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В Дании прошел чемпионат по пародиям на крик чайки, пишет HuffPost.

Европейский чемпионат по крикам в стиле чаек собрал в минувшие выходные 60 участников из 14 стран. Необычное соревнование призвано улучшить имидж этих морских птиц, которых часто называют «пляжными крысами» или «клептоманами».

Датчанка Анна Бринальд завоевала золото в основной категории. В категории «юниоры» 10-летний Купер Уоллес одержал победу второй год подряд, а его 7-летняя сестра Шелби заняла четвертое место.

«Это жесткая конкуренция. Я горжусь обоими, но в следующем году Шелби может побороться за титул», — отметила их мать Лорен Уоллес.

Бринальд, выступавшая в этом году с простудой, пообещала вернуться через год.

«Я буду здоровее и добавлю больше перьев в образ», — сказала она.

Семья Уоллес также планирует принять участие в следующем году, несмотря на то, что никогда не подозревала о своем «таланте» к подражанию чайкам.

Ранее стая чаек напала на девушку и отобрала у нее еду.

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