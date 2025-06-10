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На Сахалине озверевшая чайка трижды напала на туристку и рассекла ей затылок

Туристка получила сотрясение мозга из-за нападения чайки на Сахалине
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Чайка рассекла затылок туристке, путешествующей по Сахалину. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Евгения приехала на мыс Анива, чтобы увидеть знаменитый заброшенный маяк, но одна из живущих там чаек явно была настроена против туристки. По словам пострадавшей, птица трижды на скорости влетела в нее и оставила без волос. Сначала она клюнула девушку, затем врезалась в макушку и поцарапала ее, а затем ударила клювом.

Туристке стало плохо, из-за открывшегося кровотечения ей понадобилась медицинская помощь. Очевидцы помогли спуститься со скалы, после чего она обратилась в местную больницу. Врач заявил, что наблюдает подобный случай впервые за 30 лет. У Евгении диагностировали сотрясение головного мозга. Чтобы обработать рану, медикам пришлось сбрить еще часть волос.

До этого рысь с бешенством набросилась на мужчину в российском регионе. Жителю Башкирии удалось избежать серьезных травм — он отбился от рыси, получив лишь царапины, и обратился за медицинской помощью. Зараженное животное ликвидировали.

Ранее австралиец попал в больницу после драки с кенгуру.

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