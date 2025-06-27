Парней, пристававших к девушке в центре Москвы, арестовали на 15 суток

Суд на 15 суток арестовал двух пикаперов, пристававших к девушке в центре Москвы

Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал двух пикаперов, которые приставали к девушке в центре столицы. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«Орешков Максим Сергеевич и Чанышев Денис Николаевич признаны виновными в совершении административного правонарушения, каждому назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 15 суток», — сказали в суде.

Их признали виновными по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Незадолго до этого сообщалось, что 27-летняя жительница Москвы стала жертвой приставаний на Охотном ряду. К ней подошла компания из шести молодых людей, после чего один из них принялся оскорблять девушку и ухватил за интимное место. Пострадавшая вырвалась и рассказала о произошедшем полицейским.

Виновный был задержан вместе с еще одним мужчиной из группы. Один из них — москвич в возрасте 21 года. Другой — 23-летний уроженец Кемеровской области.

Сообщения о массовых домогательствах на улицах Москвы начали поступать за несколько дней до этого. По словам пострадавших, мужчины подходили к ним и после отказа в знакомстве грубо хватали за ягодицы и убегали. Telegram-канал «Осторожно, Москва» выяснил, что некий «гуру соблазнения» организовал флешмоб, потребовав от своих учеников «делать по 30 подходов к незнакомым женщинам» и таким образом обретать уверенность в себе.

Ранее был назван возможный виновник домогательств в общественных местах Москвы.