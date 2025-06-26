В Госдуме раскрыли смысл депортации мигрантов за прогулы детей

В Госдуме предложили депортировать мигрантов, дети которых систематически прогуливают школу. Этот шаг в первую очередь направлен на поддержку самих детей, которых привозят в чужую страну, а затем лишают образования и развития, объяснила автор инициативы, замруководителя партии «Новые люди» Сардана Авксентьева. В беседе с 360.ru она отвергла обвинения в том, что это предложение негуманно, так как касается детей.

«Я этим вопросом занимаюсь очень давно, ещё с тех пор, когда была мэром Якутска, — заявила депутат. — И, работая на земле, я столкнулась со всеми проблемами, которые вызывает нерегулируемая никак вообще миграционная подвижность».

Она призвала разделять инициативы по борьбе с нелегальной миграцией и регулированием сферы трудовых ресурсов из числе приезжих. Комментируя обвинения в негуманности предлагаемых мер, парламентарий подчеркнула, что они, напротив, направлены на помощь детям, которые после приезда в чужую страну не учатся и не социализируются, не принимают культурный код России.

При этом мигранты, приезжая в страну с детьми, явно планируют здесь остаться, а значит, должны соблюдать требования, которые существуют по отношению к российским родителям. Так, лишение детей образования предусматривает ответственность в КоАП и в Семейном кодексе, напомнила Авксентьева.

«Так почему же мы должны быть так лояльны ко всем родителям, которые, привозя ребенка в чужую страну, не предпринимают никаких шагов для того, чтобы их ребёнок развивался», — добавила она.

Сегодня, по словам парламентария, в отдельных регионах школу не посещают 50% от общего числа детей мигрантов. Все это говорит в пользу того, что миграционное законодательство должно обязывать родителей отдавать детей в школы, так как отсутствие образования — это гарантия проблем с поиском работы, что, соответственно, создаёт большие риски того, что подростки-мигранты пойдут по преступному пути, заключила автор инициативы.

Напомним, соответствующее предложение депутат направила в МВД, подчеркнув, что в Москве из 80 тысяч детей мигрантов в школу ходят лишь 25 тысяч человек. В то же время Рособрнадзор сообщил, что заявления на тестирование детей по русскому языку для зачисления в российские школы подали более 3,6 тысячи мигрантов, однако полный комплекс требований выполнили лишь 7% участников — тестирование по факту прошли 509 детей, из которых 55% (270 человек) смогли успешно сдать экзамен.

Ранее в Госдуме призвали запретить мигрантам приезжать в РФ с детьми.