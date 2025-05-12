В Новосибирской области осудили мужчину за диверсию на железной дороге

Суд приговорил жителя Новосибирской области Сергея Кондакова к 10 годам лишения свободы в рамках дела о поджоге релейного шкафа на железной дороге. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, решение принял Новосибирский областной суд. В ходе рассмотрения дела было установлено, что с января по февраль 2024 года мужчина переписывался с проживающим на Украине двоюродным братом своей экс-супруги. Тогда он рассказал о финансовых трудностях и получил от бывшего члена семьи предложение познакомить его с человеком, который может помочь заработать.

В результате Кондаков согласился и в мессенджере Threema связался с неустановленным лицом, которое пообещало заплатить $500, если мужчина совершит диверсию на железной дороге. Ночью 26 февраля прошлого года фигурант поджег релейный шкаф на перегоне между станциями Иня-Восточная и Мочище в Новосибирской области, при этом свои действия он снимал на телефон. Впоследствии россиянин отправил запись куратору, а тот перевел на его счет 46,9 тыс. рублей.

На этом фоне в отношении осужденного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ. Его обвинили в поджоге релейного шкафа, что создало угрозу безопасности на железнодорожном транспорте, и причинении ущерба на сумму около 575,9 тыс. рублей.

«Кондаков свою вину в совершении преступления признал полностью», — заявили в суде.

Там добавили, что первые 2,5 года от назначенного срока мужчина проведет в тюрьме, а остальное время — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить компенсацию страховому акционерному обществу «Ингосстрах», которое понесло убытки в результате диверсии.

Как выяснили журналисты, приговор еще не вступил в законную силу.

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