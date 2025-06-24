ФСБ сорвала диверсию на газовом объекте в Запорожской области

ФСБ: в Бердянске задержаны диверсанты с взрывчаткой у газового объекта

Сотрудники ФСБ задержали троих россиян в Запорожской области по подозрению в подготовке диверсии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, мужчины пытались подорвать объект газораспределительной сети в Бердянске.

Отмечается, что задержание произошло в момент, когда злоумышленники уже приступили к реализации плана. При обыске у них нашли самодельное взрывное устройство, а также компоненты для его сборки — как на месте предполагаемой диверсии, так и по адресам их проживания.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им вменяют покушение на диверсию и незаконное обращение с взрывчатыми веществами, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Расследование продолжается.

В ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины активно ищут в социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp граждан России, чтобы вовлечь их в противоправную деятельность.

«Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения», — заключили в ФСБ.

Накануне сотрудники ФСБ задержали жителя Нижнекамска по подозрению в планировании подготовки теракта на заводе. По данным ведомства, мужчина собирался взорвать одно из крупных нефтехимических предприятий, где работал. Действия подозреваемого могли контролировать украинские спецслужбы.

Ранее в Крыму задержали мужчину за призывы взорвать Крымский мост.