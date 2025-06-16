Река вышла из берегов в Сочи и затопила Батумское шоссе

В Сочи после сильного дождя затопило Батумское шоссе

Река вышла из берегов в Сочи и подтопила участок Батумского шоссе, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Не повезло жителям Дагомыса, которые продолжают страдать от последствий ночного наводнения. Там из берегов вышла река Ира. До конца суток в Сочи действует штормовое предупреждение», — сообщает канал.

Накануне региональное управление МЧС предупреждало, что в течение трех дней в Сочи будут сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистое усиление ветра с порывами 15–18 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, а в горах могут сходить сели малого объема.

До этого в Подмосковье автомобиль провалился под асфальт из-за размытой дороги.

Ранее Подмосковье затопило из-за сильного ливня.