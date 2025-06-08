В Подмосковье автомобиль провалился под асфальт на затопленной дороге

В Подмосковье автомобиль провалился под асфальт из-за размытой дороги. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Жители поселка Пироговский рассказали, что ливневки не могут справиться с обильными осадками. Сейчас водители пользуются Осташковским шоссе, чтобы объехать затопленные улицы. Telegram-канал отметил, что в Краснознаменске град выбил стекла в машинах.

До этого в МЧС предупредили москвичей о приближающемся дожде с грозой и градом. В ведомстве уточнили, что во время непогоды может бушевать ветер с порывами до 25 м/с, а также «есть вероятность формирования смерчей».

Однако главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова объяснила «Газете.Ru», что они случаются крайне редко, а предсказать точное место их появления невозможно. По ее словам, ситуация в столице сейчас довольно сложная: город пересекает один холодный фронт, потом подойдет следующий холодный фронт, он скажется уже на погоде предстоящей ночи и завтрашнего дня.

Ранее в терминале столичного аэропорта ливень хлынул из потолка.