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В Якутии главу волонтерского штаба заподозрили в мошенничестве

В Якутии задержали главу волонтерского штаба Винокурова по делу о мошенничестве
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Айыллаан Винокуров/VK

В Якутии по подозрению в мошенничестве был задержан руководитель волонтерского штаба Айыллаан Винокуров. Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

В социальных сетях появилась информация о задержании в Якутске в пятницу руководителя волонтерского штаба молодежного центра «Патриот» и волонтерского движения «Якутия с тобой!» Айыллаана Винокурова. Он принимал участие в организации сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции (СВО) и координировал использование многомиллионных грантов республики.

«Про задержание Винокурова по подозрению в мошенничестве информация достоверная», — подтвердил источник.

Винокуров возглавил общественное движение в поддержку бойцов СВО «Якутия с тобой!» после переезда предыдущего лидера в США в феврале 2024 года.

В министерстве по делам молодежи и социальным коммуникациям заявили, что «оказывается все необходимое содействие мероприятиям, проводимым правоохранительными органами».

На днях вице-губернатора Белгородской области арестовали по делу о мошенничестве.

Ранее стало известно о просьбе «звездного» адвоката Пашаева отправить его на СВО.

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