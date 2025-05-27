Стало известно о просьбе «звездного» адвоката Пашаева отправить его на СВО

Бывший адвокат Эльман Пашаев хочет отправиться в зону СВО. Его адвокаты подготовили соответствующее ходатайство, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Арестованный за мошенничество в зоне СВО Эльман Пашаев попросил отправить его на СВО, чтобы загладить свои грехи. Сегодня суд рассматривает его дело в Донецке», — сказано в сообщении.

В конце марта этого года стало известно, что Пашаев похитил у мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея более 47 млн рублей.

Пашаева задержали в Москве в сентябре 2024 года. Следствием установлено, что в январе 2024 года Пашаев убедил Блиновского в том, что за крупное денежное вознаграждение он сможет добиться освобождения супругов от уголовной ответственности по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Отмечается, что, достигнув договоренности, но не имея настоящей возможности выполнить свои обещания, экс-адвокат обманом похитил у Блиновского более 47 млн рублей.

По данным СК РФ, с июля 2023 по сентябрь 2024 года Пашаев таким же методом попытался украсть более 15 млн рублей у россиянина Алексея Захарова. Экс-адвокат не смог осуществить задуманное, поскольку его преступная схема была пресечена правоохранителями.

Ранее экс-адвоката Пашаева заподозрили в обмане торговца наркотиками.