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Эксперт раскрыл, нужно ли мыть куриные яйца перед приготовлением

Фермер Сирота: куриные яйца перед приготовлением можно не мыть
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Freepik.com

Многие хозяйки уверены, что куриные яйца перед приготовлением обязательно нужно мыть, чтобы удалить с поверхности скорлупы болезнетворные бактерии. Однако купленный в супермаркете десяток не представляет опасности для здоровья даже в немытом виде. Об этом в интервью Life сообщил фермер Олег Сирота.

«Прям из-под куры — можно промыть. Все эти болезни, которые были опасны для человека, уже у птиц давно побеждены, и в яйцах точно ничего нет. В рознице — тем более. Поэтому можно ничего не делать. И молоко из магазина, которое пастеризовано, тоже можно не кипятить», — сказал эксперт.

Он добавил, что инфицированных кур на производстве сразу уничтожают, поэтому яйца, поступающие в магазины, безопасны. Лишней, по его словам, мойка не будет, но можно обойтись и без нее.

Диетолог Анна Белоусова до этого говорила, что куриные яйца полезны для головного мозга. Это уникальный продукт, сочетающий в себе холестерин и лецитин.

Лецитин, по ее словам, нейтрализует негативное воздействие холестерина на организм. При этом первого в яйцах в семь раз больше.

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