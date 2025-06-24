Врач рассказала о пользе куриных яиц для головного мозга

Куриные яйца полезны для головного мозга. Это уникальный продукт, сочетающий в себе холестерин и лецитин, сообщила в интервью Tsargrad.tv диетолог Анна Белоусова.

«В яйцах холестерин есть, но в них в семь раз больше лецитина. А лецитин — это мало того что фосфолипид чистейший, так он еще и антиатеросклеротическим действием обладает. Поэтому ешьте яйца на здоровье в неограниченных количествах, для головного мозга это только полезно», — сказала специалист.

Лецитин, по ее словам, нейтрализует негативное воздействие холестерина на организм. Более того, первого в яйцах в семь раз больше.

Белоусова также отметила, что важным источником энергии для нейронов мозга является глюкоза, однако вовсе необязательно во время напряженной умственной работы налегать на сладкое.

Глюкоза поступает в организм в процессе расщепления большинства растительных продуктов, таких как хлеб, крупы, овощи и фрукты, пояснила диетолог.

Ранее в РФ сообщили о резком падении цен на яйца.