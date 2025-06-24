Россиян предупредили о рисках употребления деревенских продуктов

Деревенская продукция — молоко, куриные яйца и мясо — считается более питательной, вкусной и полезной. Однако не стоит забывать, что фермерские продукты при неправильной обработке и приготовлении несут риск развития пищевых токсикоинфекцией, напомнила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

«В первую очередь, при употреблении такой продукции существует риск заражения сальмонеллеза, возбудитель которого внедряется в слизистую тонкого кишечника и с помощью экзо- и эндотоксинов вызывает воспалительные изменения. Именно молочные и мясные рубленые, измельченные продукты, яйца — это благоприятная среда для размножения патогенных микроорганизмов», — предупредила гастроэнтеролог.

Чтобы избежать распространение заболевания, врач посоветовала руководствоваться следующими правилами.

Если говорить об обработке яиц, то она должна осуществляться в строгом порядке, согласно «Методическим рекомендации к организации общественного питания населения» (утвержденные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 2 марта 2021 г.).

«Во-первых, это мытье в воде с температурой 40-45 градусов и добавлением кальцинированной соды (1-2% раствор). Во-вторых, замачивание в воде с температурой 40-45 градусов и добавлением хлорамина (0,5% раствор). В-третьих, ополаскивание проточной водой с температурой 40-45 градусов до удаления остатков дезинфицирующего средства, с последующим выкладыванием в чистую посуду», — рассказала Мельникова.

Термическая обработка мясных продуктов, по словам врача, должна проводиться при температуре 85-100 градусов, с учетом его жирности. Чем выше жирность, тем длительнее его обработка.

«Приобретайте «домашние» продукты только у проверенных фермеров, документально гарантирующих безопасность натурального изделия. Обязательно соблюдайте сроки хранения: исключительно в холодильнике при температуре не более 6 градусов. Для мясных продуктов срок хранения составляет до 5 суток, для яиц — до 20 суток», — добавила специалист.

Также она призвала не забывать про важность личной гигиены: вымыть руки перед едой с мылом или обработать антисептическим средством.

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