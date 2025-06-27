«Мы не говорим: «Иди вставь ей». «Секс-гуру» Алекс Лесли о своих тренингах и падающем либидо россиян

Нашумевший в 2010-х автор курсов по соблазнению Алекс Лесли (Александр Кириллов) вновь оказался в центре скандала после того, как его пикап-тренинг закончился волной массовых домогательств к девушкам в центре Москвы. Против блогера уже завели уголовное дело о подстрекательстве к изнасилованию, а его методы раскритиковали самые разные люди, от Екатерины Мизулиной с Виталием Милоновым до Ксении Собчак. Что сам «секс-гуру» думает о случившемся, боится ли вернуться в Россию и как к его работе относится его семья — в материале «Газеты.Ru».

— Про вас ходит много слухов, давайте начнем с вашего прошлого. Когда-то журналисты писали, что в школе, университете вы были ботаником, поэтому сами заинтересовались пикап-курсами и пришли на чужие тренинги, а уже потом открыли свои. Это правда?

— Да, я сам клиент. Меня это очень вставило в свое время. Тогда я учился на третьем курсе, по-моему, это был 2003 год, работал программистом, действительно был ботаником, много сидел в офисе. После работы мои коллеги шли пить пиво и домой, а мне это казалось скучным. И тут я попал в пикаперское комьюнити, где все увлечены одним делом, все увлечены женщинами, и мы с ними зажигали, снимали девчонок, это было очень весело, круто, это заряжало эмоциями! Я понял, что нашел себя в этой движухе.

Ну и, конечно, в какой-то момент она перевесила, я бросил заниматься программированием и начал заниматься тренингами. Но параллельно я помогал отцу строить науку, у нас был проект в Сколково, «Центр интеллектуальных систем прогнозирования», я там был гендиректором. Но из-за хайпа с одним известным олигархом этот проект закрыли, и нас из Сколково попросили. Сказали: «Нет, мы не готовы с вами работать, вы слишком известны на всю страну». После этого мы продолжили работу сами. Сейчас у нас компания в Польше, она занимается тем же самым. Мы до сих пор публикуемся, на конгрессы ездим, сейчас опубликовали книжку по нашей теме, вибродиагностика и кардиология, продолжаем делать патенты.

— У вас есть научные изобретения, которые кто-то купил?

— Мы публикуем патенты, которыми пользуются другие разработчики. У нас в основном фундаментальная наука. Занимаемся прогнозированием в области кардиологии, основная задача — попытка продлить жизнь для людей с кардиозаболеваниями. Мой отец сам имеет кардиозаболевание, он уже 15 лет носит кардиостимулятор.



— Вы упомянули отца — как ваши родители восприняли то, что вы стали вести тренинги по соблазнению, известны как «секс-гуру» и все такое?

— Папа хотел, чтобы я занимался наукой, и сперва он был против. Он поменял свое мнение, когда я стал финансировать науку, наш проект за счет средств, которые принесли эти тренинги. Тогда наука начала разваливаться в России, возникли некоторые проблемы, и я начал выделять свои деньги, хотя, по идее, таким спонсором должно быть государство, поскольку там нужны очень большие суммы. И тогда папа понял, что в моих тренингах есть смысл, то есть он прагматично смотрит на это.

Когда мы остались без финансирования и все нас кинули, он понял, что эта тема даже стабильнее, чем наука. В науке можно сильно прогореть, а тут история вечная — мужчинам и женщинам всегда интересно это изучать, всегда есть большой спрос.

— А ваша мать как относится к тому, что вы занимаетесь секс-тренингами?

— Мама говорит: «Опять ты там хайпишь, не хочу, чтобы я тебя видела в новостях. Что ты там делаешь, не имеет значения, главное, чтобы в новостях тебя не было». Ну, понятное дело, как женщина она по-разному относится, но я в свое время помог ей познакомиться с ее любовником. Ей тогда было 55 лет, они развелись с отцом, и я как бы мотивировал ее вести активный образ жизни. У нее появились классные отношения с классным мужчиной, потом еще с одним, она взяла параллельно двоих любовников.

Был такой случай, когда ей было 60, то есть, можно сказать, уже бабушка, она была с одним любовником, а другой пришел и постучался к ней в дверь. И любовник номер один полез из окна, а другие бабки, которым тоже по 60, видя это, сидели и говорили, какая она нехорошая. Вот так я, получается, повысил либидо своей мамы.

У меня такой имидж, все считают, что я подонок и так далее, но я хорошо отношусь к женщинам и очень люблю женщин, потому что меня очень любила моя мама. Она долго не могла меня зачать, хотя еще с 18 лет хотела ребенка, ей даже говорили, что она бесплодна, только в 30 она меня родила и всегда мне очень радовалась. И у меня все хорошо с женщинами, они продолжают меня любить, и я несу эту любовь к женщинам своим ученикам.

— Поговорим конкретно про ваши знаменитые тренинги — в чем главный секрет соблазнения?

— Самая главная фишка, как из «нет» девушки получить «да» — это сделать так, чтобы она думала, как тебя соблазнить, а не наоборот. Мужчины, которые следуют этому правилу, стараются придумать всякие разные приколы и способы, чтобы девушку на это переключить. Потому что, когда девушка об этом задумывается, она вовлекается в игру и перестает напрягаться, оценивать мужчину с позиции «да-нет», нужен ли он ей, он ей становится интересен как цель игры, и у человека просыпается азарт.

— Вы используете слово «игра», вам не кажется, что это нечестно по отношению к людям, с которыми вы «играете»? Получается, один человек знает, что это «игра», а второй принимает все за чистую монету.

— Когда я соблазняю девушку, я потом ей рассказываю, как ее соблазнил, все ей же вскрываю. И ее таким образом тоже втягиваю в тему, они начинают прозревать, понимать, как это работает, учатся использовать. Я придумал такой подход и пропагандирую такое поведение.

— У вас тренинги только для мужчин или вы работали с женщинами тоже?

— У меня были очень успешные тренинги для девушек, которые круто захайпили, про них много писали. Но после того, как моя ученица соблазнила влиятельного бизнесмена и я вернулся в Россию, мне сказали: «Мы тебя отпускаем, не будем преследовать, но с условием, что ты не будешь вести женские тренинги».

— Есть принципиальная разница между тем, как вы обучаете мужчин и женщин?

— Есть — девочки гораздо более способны в этой теме, но и более ленивы. Они меньше замотивированы, больше сомневаются, боятся действовать, их сложнее на практику направить. Хотя для женщин есть много интересных техник, которых нет у мужчин.

Мой проект для женщин назывался «Охота на самца», одноименно с книгой, которую как раз сейчас «Эксмо» перестало выпускать из-за нового хайпа вокруг меня. По этой книге многие девочки учились быть охотницами. Женщина не должна восприниматься как жертва, она тоже должна охотиться и находить мужчину, который ей нравится. Сильные женщины — это основа здорового, размножающегося общества.

— Про ваши женские тренинги писали, что на них приходили ваши друзья, прямо там выбирали себе девушек, овладевали ими, могли их оскорблять, все для «раскрепощения». Это выдумки журналистов?

— Конечно, журналисты все переворачивают. Сейчас многие подключаются под эту волну, чтобы хайпануть. Если бы мы были плохие и издевались над девушками на тренингах, то девушки просто не приходили бы к нам. Это же стандартный бизнес, мы всегда работаем долгосрочно, хотим, чтобы люди возвращались, рекомендовали друзьям.

— А то, что вы устраиваете оргии с участниками курсов, тоже миф?

— Смотрите, когда я людей знакомлю с сексом, показываю, какие бывают виды секса и так далее, у них поднимается либидо. Поэтому на какой-нибудь вечеринке может случиться оргия, которую просто все захотели. Я помню, у нас была огромная вечеринка, где я всех развел на оргию.

Когда люди находят себя в сексе, они сильно увлекаются им на какое-то время. Постоянно о нем говорят, год-два у них огромная сексуальная активность, потом она немного падает, человек может перерасти и начать увлекаться чем-то другим. Как правило, так происходит и у парней, и у девушек в теме.

close Алекс Лесли alexlesley11/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Почему, на ваш взгляд, девушек привлекают такие тренинги?

— Мужчина, который сам на тебя клюет, пристает, он обычно тебе не нужен. Интересно самой соблазнить его. Так и в мужской теме. Девушка, которая сразу готова с тобой на все, обычно не нужна, а нужна та, что недоступна. Это нормально, все о таком мечтают, но именно методики дают это. Меня самого именно это и привлекло в теме — у меня были девочки, о которых я раньше мог только мечтать, а потом выяснилось, что я могу что-то сделать, и они становятся доступны.

— «Что-то сделать» — это что?

— В моем случае это, в основном, была ультрагипернастойчивость. С помощью нее я переворачивал очень сложных девушек. Когда я начинал, девушки того времени любили бандитов, а я явно был не похож на бандита, я был ботаником, поэтому мне приходилось быть сильно наглее остальных, чтобы перебить это.

— Если раньше девушки любили бандитов, кого они любят сейчас?

— Сейчас девушкам нравятся богатые трейдеры. Парни, которые заняты делом, все время работают и при этом скромные. Условно говоря, в мое время это был собирательный образ Нагиева, а сейчас, наверное, это Павел Дуров. У нас тренинги тоже трансформируются под влиянием времени, мы предлагаем попробовать разные игровые стили: «романтик», «подонок», «активист» и тд.

— Вы произнесли слово «ультрагипернастойчивость» — вам не считаете, что это нарушает этику, личные границы другого человека?

— Настойчивость не нарушает этику. Этику нарушает навязчивость. Понимаете разницу? У нас никогда нет инструкции — девушка тебе сказала «нет», а ты все равно продолжай. Нет, всегда нужно делать откат. Если девушка говорит «нет», сделай откат, а потом попробуй по-другому. Когда человек проявляет в этом гибкость, это настойчивость. А когда человек делает одно, она говорит «нет», он опять то же самое, она говорит «нет», он снова — это называется навязчивость. Из-за навязчивости возникает хейт, естественно, неприятно, когда ты человеку говоришь, а он не реагирует на твою обратную связь.

Я сам такие ошибки делал, когда начинал, но все приходит с опытом. Если человек сидел в офисе, как я, никогда с девушками не общался и тут начал, понятно, во многом это покажется кринжовым, но я через это прошел, и другие прошли.

Хочу еще сказать в защиту себя, что в каждой ситуации человек сам должен чувствовать уместность. Когда он по заданию что-то делает на улице или еще где-то, я, как тренер или автор книги, не могу знать, в какой он ситуации, уместно ли сейчас то или иное поведение. Это остается на усмотрение человека. Поэтому я не согласен с тем, кто сейчас пытается привлечь меня как «подстрекателя» — каждый сам отвечает за свои действия, нет одинаковых ситуаций. Я не против, пускай меня обвиняют во всех смертных грехах, но чисто логически я не могу отвечать за всех.

— Давайте рассмотрим конкретный пример — ваш последний скандальный тренинг, который сейчас все обсуждали. Если я правильно поняла, в рамках него парням нужно было в центре Москвы подходить к женщинам, брать их за попу и предлагать заняться сексом в общественном месте. Ученикам при этом уточняли, что они должны оценить уместность своих действий?

— Во-первых, начнем с того, что мы защищены договором с участниками, в котором сказано, что они осознают, что несут полную административную, уголовную ответственность за свои действия. Также у нас прописано в договоре оферты, и тренера всегда это говорят, начиная тренинг, что все наши инструкции и примеры носят информационный характер и не являются руководством к действию. Нет такого, что мы говорим: «Иди вставь ей» или «Иди схвати ее». Это все рекомендательный характер, человек может этого не делать, никто его не убьет за это.

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Знаете, я сам иногда боюсь своих фанатов, потому что они могут неправильно что-то понять. Иногда я в шоке и от девушек, которые тоже что-то жестко исполняют. Я смотрю, говорю: «Давай, здесь полегче, поаккуратней», но это все на их усмотрение.

Тренинг, о котором вы говорите — это редкий тренинг, мы его редко проводим. Он старый, еще из двухтысячных, чтобы снять телесные зажимы, барьеры человека, помочь не бояться девушек. Это не основной тренинг, наши основные — про образ, стиль, как выбирать одежду, какую анкету создать, как писать девушкам, какие истории рассказывать, чтобы она хотела еще встретиться. Но хайпит вечно какая-та чернуха, которой у нас в проекте 3%.

— Есть такая фраза: «Черный пиар — лучший пиар».

— Изначально у нас не было цели пропиариться таким образом. Когда я сам делал эти упражнения, на меня не было жалоб, не было таких проблем, как сейчас. Как я вижу, уголовная травля меня началась из-за того, что я уже постфактум сказал им [ученикам], что они должны были делать(В своих соцсетях Лесли так прокомментировал скандал из-за его тренинга: «Ребята, знаете, почему девушки так негативно пишут?... Потому что вы все неправильно делаете. Вы должны были что сделать, что я говорил? Подойти, взять за задницу и увести в туалет. А так, как вы не завершили этап, они не довольны. Вы должны были каждую увести в туалет и там [заняться с ней сексом]»). Я немножко подтолкнул эту историю, и караван куда-то ушел, улетел до уголовных дел, до какого-то абсурда, я это читаю и обалдеваю.

Если разложить по полочкам, они [ученики] не должны были убегать [после приставаний]. Когда женщина видит, что человек убегает, она понимает, что он сделал плохое. Если он ведет себя уверенно, даже если взял из-за попу и сказал какие-то слова, это совсем другое.

Я в свое время делал такое прикольное задание — знакомиться с девушкой с помощью одного нецензурного слова. Можно говорить только его, подходишь и вербально произносишь что-то грубое, но при этом невербаликой должен отыграть так, чтобы она не ушла, смеялась, улыбалась, и ты взял у нее телефон. Я такое для себя придумал, чтобы просто прокачаться. Но если это упражнение прочитает человек или вы ему расскажете, он подойдет, скажет какое-то плохое слово, девушка оскорбится и напишет заявление — я не могу нести за это ответственность. Я хочу себя так прокачивать, я себя прокачиваю, человек хочет прокачиваться, идет, не получается, получается заявление, ну это риск определенный в нашей истории, да. Но я не вижу здесь никакой связи со мной. Я автор методик, а не тот, кто говорит: «Идите насилуйте женщин, делайте им плохо», что подразумевает статья, которую мне пытаются приплести. Я ребятам говорю: «Любите женщин, делайте им детей». И они видят вокруг меня женщин, которые влюблены в меня. Да, у меня определенный имидж, но женщины мне это прощают. Потому что женщины много простят человеку, который их любит.

— Вы не первый раз сталкиваетесь с волной хейта в ваш адрес, как на вас это влияет? Может, это, наоборот, дает вам какой-то драйв, когда вы видите, что все вас обсуждают, читаете комментарии и тд.?

— Я не читаю комментарии, нет времени, сегодня, например, я весь день общался с журналистами и блогерами. А так, тема хейта — это одна из тем, которую я преподаю. Я объясняю, что любой негатив — это энергия, которую можно направить, куда захочешь. Вот сейчас хейт мы, естественно, все время переворачиваем и направляем на какой-то позитив.

Сейчас меня хейтят, потом меня будут любить.

Люди хейтят, говорят, что это нехорошо, потом у них возникнет проблема с девушкой или у девушки с парнем, а они знают, что Лесли лучший в разруливании таких историй, и они придут к нам и будут благодарны.

Мой первый хейтер вообще стал моим диким фанатом и тренером проекта. Он прочитал мою книгу «Жизнь без трусов» и написал мне, что если меня встретит, то зарежет. Я помню это письмо. Прошло два года, его бросила девушка, он оказался в группе, прошел тренинг, и у него все стало хорошо, он нашел себе девушек и потом мне признался: «Помнишь, это я был, я писал тебе угрозы, что ножом зарежу, тогда я тебя ненавидел».

Так же было недавно с одним казахом. В Казахстане тоже был хейт-хайп, когда люди меня хейтили, и был парень, командир воздушного судна казахских авиалиний. Ему девушка сказала, что есть какой-то козел Лесли, который хочет всех казашек [заставить заняться с собой сексом]. Потом девушка его бросила, очень тяжелый разрыв, ему было плохо, он взял мою книжку, побывал на Филиппинах на тренинге. Ему это очень помогло, он говорит, это спасло ему жизнь.

Грубо говоря, люди будут знать, куда идти, если что. Да, мы циники — у нас нет никакой психологической воды, мы за практику. Я, например, не люблю психологов, мне гораздо проще, чтобы не психолог мозг промыл, а чтобы мне сказали, что делать, я пошел и получил результат. Вот это мне очень понравилось в теме. Человек сходит на десять свиданий в день, и у него точно будет результат, а от того, что он к психологу сходит, у него не нарисуются эти десять свиданий. Поэтому я до сих пор продолжаю эту тему изучать, несмотря на то, что я уже 23 года этим занимаюсь.

— Сколько вам сейчас лет, если не секрет?

— Если честно, не помню, я 1982 года рождения. Это сколько мне лет получается, вроде 43.

— На ваш взгляд, за время, что вы всем этим занимаетесь, у людей изменилось отношение к сексу, может, они стали более раскрепощенные?

— Наоборот, стали закрепощеннее. Раньше было проще вытащить знакомиться, на какой-то экшен, свидание, а сейчас очень сложно. Люди уходят в сеть, общаются с чатом GPT, перестают общаться с другими людьми. Поэтому наш лозунг: «Мы за то, чтобы все [занимались сексом]», он полушуточный, полусерьезный. Мы пытаемся вытащить людей, вытащить их активность, повысить их либидо. Чем больше человек встречается с разными девушками, тем больше у него просыпается интерес к ним. Я слишком большой фанат секса, но есть огромное количество тех, кто завел себе жен, детей за счет этой темы.

— Вы раньше говорили, что лично для вас нет понятия «жены», у вас только любовницы, которые в ваших глазах все равны. Вы отрицаете моногамию?

— Да, я не выделяю сильно одну женщину, это неправильно. Я женат на своем проекте, на своей деятельности. Это нормально для любого мужчины. А женщина — это способ получения удовольствия, она больше как муза, она не как цель.

— Вы назвали себя фанатом секса. При этом вы позиционируете себя как человека, который успешен у женщин, у которого этого секса давно очень много. Не надоедает ли секс сам по себе в таком случае?

— Нет, потому что я постоянно занимаюсь спортом, по две тренировки в день, я на правильном питании, не пью, не курю, стараюсь нормально спать, и у меня все хорошо с либидо. Как у любого здорового мужчины с нормальным уровнем тестостерона.

К сожалению, сейчас многие мужчины пьют алкогольные напитки и так далее, убивают свое либидо. Вот мы за ЗОЖ, я пропагандирую здоровый образ жизни, чтобы мужчины поднимали либидо и больше хотели секса с разными девушками. В российских реалиях я считаю, это самое правильное, наш проект — это просто таблетка, чтобы повысить демографию. Наша глобальная миссия – вылечить людей от одиночества, вытащить программистов из их нор, грубо говоря, чтобы все [занимались сексом].

В этом плане хорошо, что Россия — это противовес западным ценностям, где есть статьи за домогательство, все под запретом. Поэтому у них очень много геев, а в России гораздо меньше геев. Ну, еще потому, что у нас женщины более женственные. И я надеюсь, что дальше так и останется, и не будут мужчин сажать за то, что они пытаются познакомиться с женщиной. Даже если они делают это слишком нагло, я против, чтобы их так по жести сажали за такие простые вещи. Это будет негативный сигнал для мужчин. Успех того лагеря, который сейчас хочет всех засадить, к чему приведет? К тому, что эскорт-агентства начнут лучше работать. Но от того, что эскорт-агентства лучше работают, детей не появится. Государство вообще должно поощрять мужчин, которые пытаются хоть как-то знакомиться.

— Но при этом вы сами не хотите заводить семью?

— Вы знаете, я все-таки, наверное, человек нового тренда. Сейчас образуется большой тренд людей, которые понимают, что отношения нужны были нашим родителям, потому что у них были другие доходы, и была необходимость постоянно быть вместе.

Я считаю, что у меня отношения — это коллаборация. Вот у меня коллаборация крутая с какой-то блогершей, симбиоз физической близости и деловой активности, и для этого не обязательно с ней вместе жить и заводить семью, просто можно быть и кайфовать. Такой тренд сейчас сильный в Китае, где рожают детей, но при этом живут отдельно и не очень хотят заводить семью.

— Некоторые считают, что благодаря вашим тренингам вы стали очень богатым человеком, ведете роскошную жизнь. Насколько это близко к реальности?

— Есть такой стиль, называется флекс. Флекс — это как сделать так, чтобы ты казался сильно богаче, чем ты есть, чтобы соблазнять. Это сильно влияет не только на эффективность соблазнения, но и в принципе на коммуникации, даже в бизнесе. Поэтому многие думают, что я мультимиллионер, а на самом деле это далеко от истины.

Я никогда особо не гнался за богатством, иначе работал бы с отцом по специальности, потому что сейчас в науке крутится гораздо больше денег. Я помню, на одних переговорах одновременно с нашим проектом был презентован проект ядерного реактора на $500 млн. Пятьсот миллионов — и тут какие-то тренинги, это даже не один процент от этого реактора.

— СМИ пишут, что вы сейчас живете за границей. Не скучаете по России, не хотели бы вернуться в Москву?

— Конечно, я скучаю, у меня ностальгия. Но, понимаете, меня там ждут Бастрыкин, Колокольцев, Мизулина, Собчак, и намерения у них не очень позитивные. Поэтому я подожду, пока они перестанут на меня злиться.