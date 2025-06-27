Норвежскому кронпринцу предъявили обвинение в семи домогательствах

Старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариус Борг Хёйби подозревается в трех случаях изнасилования и четырех случаях сексуального насилия. Об этом пишет The Guardian.

«Полиция Осло предъявила обвинения Мариусу Боргу Хёйбю по таким статьям, как изнасилование, сексуальное насилие и нанесение телесных повреждений, после многомесячного расследования дела, в котором фигурировало «двузначное» число предполагаемых жертв», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что в настоящее время он находится под следствием с 4 августа прошлого года по подозрению в изнасиловании своей девушки. Полицейский адвокат Осло Андреас Крушевски заявил, что Хёйби сотрудничал во время допроса. Доказательная база по делу была собрана из таких источников, как текстовые сообщения, показания свидетелей, а также полицейские обыски.

Также адвокат пояснил, что обвинения включают один случай изнасилования с половым актом, а также два случая изнасилования без полового акта. Также кронпринц обвинен в четырех случаях сексуального насилия и два случая нанесения телесных повреждений.

The Guardian пишет, что в настоящее время кронпринц остается на свободе до возможного суда и имеет право на презумпцию невиновности, пока суд не вынесет иное решение.

Сын норвежской кронпринцессы не впервые оказывается за решеткой — в этом году 27-летнего мужчину уже дважды задерживали по разным обвинениям. «Газета.Ru» — о самом громком скандале в королевской семье Норвегии.

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