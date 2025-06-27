На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Норвежскому кронпринцу предъявили обвинение в семи домогательствах

The Guardian: сын кронпринцессы Норвегии подозревается в трех изнасилованиях
close
Haakon Mosvold Larsen/IMAGO/Global Look Press

Старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариус Борг Хёйби подозревается в трех случаях изнасилования и четырех случаях сексуального насилия. Об этом пишет The Guardian.

«Полиция Осло предъявила обвинения Мариусу Боргу Хёйбю по таким статьям, как изнасилование, сексуальное насилие и нанесение телесных повреждений, после многомесячного расследования дела, в котором фигурировало «двузначное» число предполагаемых жертв», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что в настоящее время он находится под следствием с 4 августа прошлого года по подозрению в изнасиловании своей девушки. Полицейский адвокат Осло Андреас Крушевски заявил, что Хёйби сотрудничал во время допроса. Доказательная база по делу была собрана из таких источников, как текстовые сообщения, показания свидетелей, а также полицейские обыски.

Также адвокат пояснил, что обвинения включают один случай изнасилования с половым актом, а также два случая изнасилования без полового акта. Также кронпринц обвинен в четырех случаях сексуального насилия и два случая нанесения телесных повреждений.

The Guardian пишет, что в настоящее время кронпринц остается на свободе до возможного суда и имеет право на презумпцию невиновности, пока суд не вынесет иное решение.

Сын норвежской кронпринцессы не впервые оказывается за решеткой — в этом году 27-летнего мужчину уже дважды задерживали по разным обвинениям. «Газета.Ru» — о самом громком скандале в королевской семье Норвегии.

Ранее российский подросток избил и изнасиловал двоюродную сестру после застолья с другом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами