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Россиянам рассказали, на что обратить внимание при выборе оливкового масла

Сомелье Алиханиду: выбирая оливковое масло, важно смотреть на дату изготовления
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Depositphotos

При выборе оливкового масла важно обращать на цвет бутылки — она должна быть темной. Об этом рассказала сомелье оливкового масла Extra Virgin, приглашенный эксперт бренда Greek Legend Парфена Алиханиду, передает проект «Сноб». Она пояснила, что продукт в темной емкости более защищен от солнечного света и не теряет свои полезные свойства.

Кроме того, по ее словам, стоит посмотреть на дату производства.

«Оливки собираются раз в год. В Средиземноморье сбор происходит с октября по февраль. Этот промежуток является рождением масла. После рождения оно живет пару лет. По евростандарту срок годности оливкового масла — два года, но недобросовестные производители могут указывать, что оно хранится три», — рассказала эксперт.

Она добавила, что в идеале масло стоит покупать в стране, где был собран урожай, поскольку при транспортировке, особенно в танкере по морю — до розлива в емкости, оно может потерять часть вкусовых качеств и полезных свойств.

Недавно международная команда ученых выяснила, что соблюдение диеты MIND, включающей оливковое масло, может существенно снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Диета MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) сочетает элементы средиземноморской диеты и DASH-подхода, направленного на снижение артериального давления за счет сокращения соли, сахара и насыщенных жиров.

Ранее врач назвала продукт, которым можно заменить сливочное масло.

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