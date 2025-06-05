Назван продукт, которым можно заменить сливочное масло

Сливочное масло содержит большое количество насыщенных жиров. Их переизбыток в рационе негативно сказывается на здоровье, в частности, страдает сердечно-сосудистая система. Чтобы избежать этого, сливочное масло можно заменить маргарином или спредом, рассказала «Газете.Ru» диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

«Высокое потребление сливочного масла повышает риск общей смертности и смертности от рака, в то время как высокое потребление растительных масел, таких как: оливковое, соевое и рапсовое, снижает риск общей смертности, а также от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Отказаться от жиров полностью нельзя. Вместо этого важно стремиться к сбалансированному потреблению полезных жиров и заменить сливочное масло на растительные аналоги: нерафинированные масла, маргарин и спреды. Внешне они выглядят похоже, но в основе не животные жиры, а растительные», — рассказала диетолог.

И спред, и маргарин сделаны на основе растительных масел, однако у них разная массовая доля жира. Кроме того, в маргарине может содержаться животные жилы, спреды же их не содержат совсем. Еще совсем недавно растительные аналоги сливочного масла критиковались за наличие трансжиров. Сейчас они качественные — либо содержат минимальное количество трансжиров или вовсе их не имеют.

«Такие методы, как фракционирование и переэтерификация, позволяют получить полностью безопасный растительный продукт. И на данном этапе благодаря этому можно избежать метода гидрогенизации, в результате которого образуются вредные трансизомеры жидких кислот. Безусловно, что мягкий маргарин не является идентичным аналогом нерафинированных масел, однако у него более здоровый состав: с меньшим содержанием трансжиров или их отсутствием, пониженным содержанием насыщенных жиров и повышенным содержанием ненасыщенных жиров», — заключила врач.

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