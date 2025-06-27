Алекс Лесли назвал курсы пикапа «таблеткой для повышения демографии» в России

Те, кто призывает привлечь к ответственности учеников пикап-курсов, домогавшихся женщин в Москве, подают неправильный сигнал мужчинам, заявил в интервью «Газете.Ru» скандальный автор этих тренингов Алекс Лесли.

«Даже если они [участники тренинга] делают это слишком нагло, я против, чтобы их так по жести сажали за такие простые вещи. Это будет негативный сигнал для мужчин. Успех того лагеря, который сейчас хочет всех засадить, к чему приведет? К тому, что эскорт-агентства начнут лучше работать. Но от того, что эскорт-агентства лучше работают, детей не появится», — сообщил блогер.

Он добавил, что на фоне проблем с демографией в России пикап-курсы могли бы стать целительной «таблеткой». По мнению Лесли, государство должно не преследовать, а поощрять тех мужчин, кто «хоть как-то пытается» познакомиться с женщинами. Кроме того, нужно пропагандировать здоровый образ жизни, чтобы повышать либидо мужского населения, добавил коуч.

«К сожалению, сейчас многие мужчины пьют алкогольные напитки и так далее, убивают свое либидо. Вот мы за ЗОЖ, я пропагандирую здоровый образ жизни, чтобы мужчины поднимали либидо и больше хотели секса с разными девушками. В российских реалиях я считаю, это самое правильное... Наша глобальная миссия — вылечить людей от одиночества, вытащить программистов из их нор», — сказал блогер.

Подробнее о том, почему Лесли считает себя невиновным по делу о подстрекательстве к насилию и планирует ли он вернуться в Россию, — в интервью Лесли «Газете.Ru».

Ранее полиция задержала одного из последователей Лесли, домогавшегося девушек в столице.