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В Египте 19 человек погибли в ДТП

В египетской провинции Минуфия 19 человек погибли в ДТП с микроавтобусом
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Tamer A Soliman/Shutterstock/FOTODOM

В египетской провинции Минуфия микроавтобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщил портал Al-Youm as-Sabia.

Сообщается, что по меньшей мере 19 человек погибли, еще двое пострадали. Пострадавшие были доставлены в больницы, им оказывается необходимая помощь.

Провинция Минуфия, в которой произошло ДТП, находится на северо-западе от Каира. На данный момент неизвестно, были ли среди погибших или пострадавших туристы.

Недавно в турецкой провинции Анталья микроавтобус с туристами попал в ДТП, при котором пострадали шесть человек. Водитель не справился с управлением транспортным средством, из-за чего микроавтобус врезался в ограждение и завалился набок в кювет. При этом пострадали туристы из Турции, Германии и Казахстана.

В конце апреля в Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Водитель тоже не справился с управлением и улетел в кювет в районе Гюндoгду на бульваре Мустафы Бея.

Ранее в Турции свыше 20 человек пострадали в дорожной аварии с грузовиком.

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