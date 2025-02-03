В Турции свыше 20 человек пострадали в дорожной аварии с грузовиком

В турецком городе Шанлыурфа грузовик вылетел с моста вместе с автомобилем. Об этом сообщает телеканал NTV.

По данным телеканала, у грузовика отказали тормоза, и он врезался минимум в пять автомобилей, после чего съехал с моста вместе с легковой машиной. В результате дорожной аварии пострадали 22 человека, еще трое получили травмы, несовместимые с жизнью.

На месте ДТП работают оперативные и экстренные службы.

Незадолго до этого сообщалось, что под Кингисеппом в Ленинградской области столкнулись снегоуборочная машина и автобус междугороднего сообщения. В ДТП пострадали 13 человек, двое не выжили.

1 февраля стало известно, что в Таиланде туристический автобус упал с дороги и застрял на горе. Авария произошла на перевале Карон — Патонг на Пхукете. Водитель автобуса не справился с управлением и слетел с трассы недалеко от отеля. В результате ДТП пострадали девять человек. По предварительным данным, среди них есть россияне. Четверо пострадавших — китайцы. По данным BrightTV, автобус упал с высоты 15 метров.

Ранее две гигантские фуры столкнулись и целиком перекрыли трассу у Екатеринбурга.