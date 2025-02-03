Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции свыше 20 человек пострадали в дорожной аварии с грузовиком

В турецком городе Шанлыурфа 22 человека пострадали в ДТП с грузовиком
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В турецком городе Шанлыурфа грузовик вылетел с моста вместе с автомобилем. Об этом сообщает телеканал NTV.

По данным телеканала, у грузовика отказали тормоза, и он врезался минимум в пять автомобилей, после чего съехал с моста вместе с легковой машиной. В результате дорожной аварии пострадали 22 человека, еще трое получили травмы, несовместимые с жизнью.

На месте ДТП работают оперативные и экстренные службы.

Незадолго до этого сообщалось, что под Кингисеппом в Ленинградской области столкнулись снегоуборочная машина и автобус междугороднего сообщения. В ДТП пострадали 13 человек, двое не выжили.

1 февраля стало известно, что в Таиланде туристический автобус упал с дороги и застрял на горе. Авария произошла на перевале Карон — Патонг на Пхукете. Водитель автобуса не справился с управлением и слетел с трассы недалеко от отеля. В результате ДТП пострадали девять человек. По предварительным данным, среди них есть россияне. Четверо пострадавших — китайцы. По данным BrightTV, автобус упал с высоты 15 метров.

Ранее две гигантские фуры столкнулись и целиком перекрыли трассу у Екатеринбурга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами