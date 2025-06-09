Иностранные туристы попали в ДТП в Турции, водитель их микроавтобуса сбежал

IHA: шесть туристов пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции

В турецкой провинции Анталья микроавтобус с туристами попал в ДТП, при котором пострадали шесть человек. Об этом сообщает IHA.

Согласно публикации, авария произошла накануне утром на трассе D400 в районе города Манавгат. Водитель не справился с управлением транспортным средством, из-за чего микроавтобус врезался в ограждение и завалился набок в кювет. При этом пострадали туристы из Турции, Германии и Казахстана.

Уточняется, что прибывшие на место ДТП сотрудники экстренных служб не обнаружили там водителя. Он тоже был ранен, но скрылся. Позднее мужчина объяснил полицейским, что запаниковал. Его и остальных пострадавших госпитализировали.

В конце апреля в Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Водитель тоже не справился с управлением и улетел в кювет в районе Гюндoгду на бульваре Мустафы Бея. После падения транспортное средство врезалось в теплицу.

Ранее российский турист прыгнул с пирса отеля в Турции и впал в кому.