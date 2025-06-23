Суд вынес приговор по делу о хищении 125 млн рублей при строительстве объекта Минобороны

Экс-подрядчиков по заказам МО Караханова и Ошакбаева осудили по второму разу

Лефортовский суд Москвы приговорил предпринимателей Кадыра Караханова и Арсена Ошакбаева к шести годам колонии общего режима каждого за мошенничество при строительстве химической лаборатории для Минобороны. Сумма ущерба составила 125 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Ошакбаеву назначен суммарный срок десять лет с учетом предыдущего приговора 2020 года за аналогичные преступления. Суд постановил взыскать с осужденных полную сумму ущерба. Дети Караханова переданы под надзор органов опеки.

Фигуранты, специализировавшиеся на госзаказах, в 2014–2017 годах завышали стоимость работ через подконтрольные компании. Следствие установило схему хищений при содействии руководства ликвидированного Спецстроя России. Ранее по первому делу (2020 год) ущерб оценен в 400 млн рублей.

Адвокаты намерены обжаловать вердикт, указывая на решение Арбитражного суда (2019 год) о надлежащем выполнении работ, фактическое отбытие Ошакбаевым предыдущего срока и отсутствие доказательств умысла.

9 июня следствие арестовало имущество экс-бывшего главы Управления имуществом Минобороны РФ Олега Васенина на сумму более 31 млн рублей.

Ранее сообщалось, что экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова могут признать банкротом.