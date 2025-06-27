В России назвали ежедневный ущерб от киберпреступности

Фадеев: ущерб от киберпреступлений составляет около 1 млрд рублей ежедневно

Ущерб от мошенничества в российском киберпространстве ежедневно достигает около 1 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

В ходе презентации доклада «Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве 2.0» Фадеев отметил значительный рост киберпреступности.

«За последние четыре года значительно возросла глубина проникновения информационных технологий в повседневную жизнь граждан», — заявил глава СПЧ.

Фадеев отметил, что по некоторым статистикам, ежедневный ущерб от мошенничества в киберпространстве достигает порядка одного миллиарда рублей.

В мае сообщалось, что министерство внутренних дел РФ обсуждает возможность введения полного запрета на кредиты как способ борьбы с мошенниками. Инициативу представил замначальника Следственного департамента МВД России Данил Филиппов. В ведомстве считают, что подобная мера позволит «защитить всех». Какие схемы используют злоумышленники и как с ними борются правоохранители — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как удаление приложений сливает данные мошенникам.