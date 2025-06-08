Путин подписал закон о защите работников от депремирования

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий меры защиты работников, получивших дисциплинарное взыскание, от необоснованного снижения премий. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Работодателю предоставляется право уменьшать размер премии сотруднику из-за дисциплинарного взыскания, если его вынесли в расчетный период. Однако взыскание не должно первышать 20% от ежемесячной зарплаты сотрудника. В Трудовой кодекс будет внесена соответствующая поправка.

Ранее в Конституционном суде сообщали, что действующие правила позволяли уменьшать выплаты без объективных на то причин.

Недавно депутат Госдумы Татьяна Буцкая сообщила, что в настоящий момент на доработке находится законопроект, обязывающий работодателя создавать помещение для кормления ребенка в возрасте до полутора лет. Парламентарий уточнила, что в случае получения положительного заключения законопроект, вносящий изменения в Трудовой кодекс России, рассмотрят на уровне Госдумы.

Ранее Путин подписал закон о повышенных окладах в военных судах РФ за границей.