Врач ответила, когда нельзя сбивать высокую температуру

Высокую температуру тела не рекомендуется сбивать, если она ниже 39 градусов, при этом важно учитывать индивидуальные особенности организма. Об этом Life рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Низкую температуру опасно сбивать, потому что ваш организм перестанет бороться самостоятельно, расслабится, и есть риск большего заражения», — пояснила врач.

По ее словам, повышенная температура тела помогает организму бороться с инфекцией и активирует иммунные механизмы. Поэтому перед ее сбиванием важно корректно оценить состояние больного.

Чернышова также напомнила о внутренней регуляции температуры тела — гомеостазе. Человеческий организм может поддерживать нормальную температуру и понижать ее до определенных границ без вреда для здоровья.

Врач-терапевт Объединенной больницы с поликлиникой управления делами президента РФ Мария Веселова до этого говорила, что высокая или низкая температура, которую не сопровождают другие симптомы, может говорить о развитии серьезных патологий. По ее словам, при появлении нетипичной высокой температуры, которая держится более пяти дней, стоит сдать кровь на анализы. Если исследование не покажет наличие инфекции, речь может идти о развитии патологий в организме.

Ранее врач раскрыла, можно ли принимать душ с температурой.