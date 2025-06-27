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Россиянам назвали самые подходящие сферы для работы в предпенсионном возрасте

Врач Карасев: предпенсионный возраст только помогает развиваться в профессии
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

В России за первые пять месяцев текущего года количество приглашений на работу соискателей старше 50 лет выросло на 95% и превысило 5 млн. Это достаточно выгодный период, так как в случае, если профессия требует большой ответственности, то предпенсионный возраст будет только помогать, заявил врач-педиатр, специалист в области клинической лабораторной диагностики Александр Карасев Общественной Службе Новостей.

Специалист отметил, что при развитии определенных навыков предпенсионерам сегодня достаточно несложно найти себе работу. Так, работать можно в маркетинге, рекламе, электронной торговле.

«Сейчас приобретает необходимость размещения рекламы – это отдельная область, где нужно знать, как работают социальные медиа, а также основы маркетинга, такие сферы как электронная торговля, платежные системы и как с ними работать – все эти навыки сейчас востребованы», — привел пример Карасев.

И хотя во многих сферах с возрастом отдельные рабочие функции могут выполняться дольше, в целом в трудоустройстве применяется индивидуальный подход, заключил врач.

Напомним, исследователи выяснили, что чаще всего предпенсионерам предлагают вакансии рабочего и обслуживающего персонала, в сферы логистики, продаж, строительства, недвижимости и производства. Работодатели в первую очередь обращают внимание на опыт и квалификацию таких сотрудников.

Ранее выяснилось, что почти каждый десятый предпенсионер в России хочет переехать.

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