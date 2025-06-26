В России работодатели стали чаще обращаться к предпенсионерам

Предприятия в России стали чаще звать на работу граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что в текущем году число приглашений для потенциальных работников старше 50 лет увеличилось в два раза, до пяти миллионов.

Чаще всего предпенсионерам предлагают вакансии рабочего и обслуживающего персонала, в сферы логистики, продаж, строительства, недвижимости и производства. Работодатели в первую очередь обращают внимание на опыт и квалификацию таких сотрудников.

До этого член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина сообщила, что достигшие предпенсионного возраста россияне с 1 января текущего года могут получить статус предпенсионера без подачи заявления. Статус предпенсионера можно получить в России за пять лет до выхода на пенсию.

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