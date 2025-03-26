Почти каждый десятый предпенсионер в России хочет переехать

Почти каждый десятый опрошенный россиянин предпенсионного возраста (11%) хотел бы переехать, но не имеет такой возможности. 4% имеют возможность и желание переехать, но не могут решиться на перемены. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Level Group, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

15% хотят и планируют переезд в другой регион России. Еще 9% рассказали, что с выходом на пенсию планируют переехать жить за город, а 4% признались, что переехали бы в другую страну, если бы была такая возможность. Лишь 2% опрошенных хотят и действительно планируют переезд за границу. Большинство же (53%) не хотят и не планируют переезжать.

Те, кто планируют переехать на пенсии, чаще всего выбирают для жизни Москву и Подмосковье (38% опрошенных) и Санкт-Петербург (26%). Каждый пятый (20%) планирует переезд в Крым, а каждый десятый (10%) — в города Краснодарского края. Города-курорты Кавказских Минеральных Вод выбирают 4%, а Дальний Восток — 2% россиян.

«На возраст старше 50 лет приходится не более 10% от всех покупателей недвижимости. Люди такого возраста, как правило, уже имеют собственное жилье и не стремятся к переезду, а основной спрос в этой возрастной группе связан с покупкой жилья для детей или внуков. Однако в последние годы наблюдается рост интереса к новостройкам среди людей старше 50 лет, особенно в рамках программ переезда из крупных городов в пригородные районы или в более комфортные жилые комплексы. Большинство банков устанавливают максимальный возраст заемщика на дату последнего платежа по ипотеке до 70-75 лет, но в некоторых банках этот возраст можно увеличить до 85 лет при условии наличия молодого поручителя с подтвержденным доходом. Что касается остальных требований к заемщику, таких как наличие подтвержденного дохода, стаж работы или размер первоначального взноса, то они одинаковы для любого возраста заемщика», — отметил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

По данным банка «Дом.РФ», в 2024 году 6% клиентов брали кредит в возрасте старше 50 лет.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. россиян в возрасте от 50 лет и старше.

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