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Путин назвал число получателей помощи в Курской области

Путин: помощь в 65 тыс. рублей будут получать 112 тыс. жителей Курской области
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Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Помощь в рамзере 65 тыс. рублей будут получать 112 тыс. жителей Курской области, которые пострадали из-за вторжения в регион Вооруженных сил Украины. Об этом заявил президент России Владимир на совещании с членами правительства, передает РИА Новости.

«Хочу вернуться к тому, с чего мы начали — к помощи гражданам, которые проживают в Курской области, которые нуждаются в особой поддержке со стороны государства. Это 112 тысяч 600 человек. Когда мы договорились, что окажем помощь в размере средней зарплаты по региону — это 65 тысяч рублей», — поручил Путин.

Он добавил, что выплаты должны получать все категории граждан, как работающие, так и пенсионеры, и иждивенцы.

Также Владимир Путин заявил, что власти Курской области проработали с министерством финансов дополнительную поддержку для населения пострадавших от вторжения и оккупации со стороны Вооруженных сил Украины.

Силуанов ответил, что Минфин обеспечит выплаты утратившим имущество до полного освобождения Курской области.

Ранее стало известно, что в Курской области введут новую выплату для жителей, утративших имущество.

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