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В Подмосковье детям законом запретили подходить к водоемам без взрослых

В Подмосковье приняли закон о запрете пребывания детей у водоемов без родителей
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Kseniia Grigoreva/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье несовершеннолетним детям запретили пребывание около водоемов без сопровождения взрослых. Соответствующий закон одобрили депутаты Мособлдумы в целях уменьшения числа несчастных случаев на воде, сообщает 360.ru.

Подчеркивается, что летом ЧП на воде происходят чаще, причем под удар в основном попадают дети. Новый закон должен защитить их от опасности, так как без взрослых в одиночестве находиться около водоемов им будет нельзя.

За нарушение закона грозят штрафы до 500 рублей, составление протоколов будет контролироваться полицией.

Исследователи до этого выяснили, что пятая часть россиян (20%) отпускает детей на водоемы без личного сопровождения. Еще 12% опрошенных разрешают своему ребенку сходить одному на речку или озеро, если за ним присмотрит кто-то из знакомых взрослых. 77% граждан категорически против того, чтобы отпускать детей купаться одних.

Ранее в Туве подросток решил переплыть Енисей и едва не утонул.

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