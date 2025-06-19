В Туве подросток решил переплыть Енисей и едва не утонул

В Туве спасли подростка, который пытался переплыть Енисей и застрял на острове

В Кызыле спасатели доставили на берег подростка, который решил переплыть реку и попал в сильное течение. Об этом сообщает МЧС республики Тыва.

В экстренные службы поступило сообщение о том, что на острове реки Енисей застрял несовершеннолетний. Выяснилось, что 16-летний юноша отдыхал и решил вплавь перебраться с одного берега на другой, но попал в сильное течение.

Молодого человека вынесло на небольшой остров, спасатели доставили несовершеннолетнего на берег. В отношении купальщика составлен протокол об административном правонарушении.

До этого в Курской области двое друзей вытащили из воды тонувшего ребенка. Семилетний мальчик вместе с друзьями гулял по берегу реки. Ребенок решил искупаться, не рассчитал свои силы и начал тонуть. Его друзья бросились за помощью к двум мужчинам, которые рыбачили неподалеку. Один из молодых людей вызвал скорую помощь, другой полез в воду за мальчиком. Ребенка вытащили на берег и реанимировали до приезда медиков.

Ранее в Краснодаре спасли тонувших в бассейне детей.