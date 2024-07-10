Опрос: 20% россиян отпускают детей одних на водоемы

Пятая часть россиян (20%) отпускает детей на водоемы без личного сопровождения. Об этом свидетельствуют результаты опроса kp.ru. В исследовании приняли участие 4,8 тысячи человек.

Выяснилось, что 12% опрошенных разрешают своему ребенку сходить одному на речку или озеро, если за ним присмотрит кто-то из знакомых взрослых. Еще 3% отпускают детей с товарищами постарше. При этом 5% респондентов сообщили, что отпускают ребенка и одного, поскольку он умеет плавать и родители ему доверяют.

77% граждан категорически против того, чтобы отпускать детей купаться одних.

Как предупреждал инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров, несчастные случаи на водоемах чаще всего происходят из-за нарушений правил и невнимательности — к примеру, когда родители не следят за своими детьми. По его словам, утонуть ребенок может даже в самом небольшом пруду около дома.

Еще одна распространенная причина ЧП на воде — это купание в непредусмотренных для этого местах, где в случае опасности даже нет спасателей. Купаться можно только при дневном свете и на пляжах, оборудованных спасательной вышкой, отметил инспектор.

Ранее спасатели объяснили, как не попасть в тягун на море.