На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция и священники вступили в потасовку в резиденции католикоса Гарегина II

В резиденции католикоса армян произошла потасовка между полицией и священниками
close
Асатур Есаянц/РИА Новости

В Армении в резиденции католикоса всех армян Гарегина II между священниками и полицией произошел конфликт. Об этом пишет «Sputnik Армения».

«В Первопрестольной произошла драка между священнослужителями и силами безопасности. Прихожане церкви пытаются не допустить сотрудников правоохранительных органов в монастырь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гарегин II лично вышел на встречу с полицейскими, чтобы успокоить клириков. В итоге начальник силовиков Асканаз Давтян вошел в монастырь.

Также 27 июня сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в здание Ширакской епархии Армянской апостольской церкви в Гюмри.

25 июня в Армении арестовали архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстяна. Следственный комитет страны считает священника и еще более десяти человек причастными к подготовке насильственного захвата власти и террористических актов.

Несколько фигурантов дела уже задержаны, в том числе депутат Национального собрания Нагорного Карабаха Давид Галстян и помощник архиепископа Мовсес Шарбатян.

Ранее Карапетян уличил власти Армении в желании поскорее избавиться от России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами