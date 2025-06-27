Полиция и священники вступили в потасовку в резиденции католикоса Гарегина II

В резиденции католикоса армян произошла потасовка между полицией и священниками

В Армении в резиденции католикоса всех армян Гарегина II между священниками и полицией произошел конфликт. Об этом пишет «Sputnik Армения».

«В Первопрестольной произошла драка между священнослужителями и силами безопасности. Прихожане церкви пытаются не допустить сотрудников правоохранительных органов в монастырь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гарегин II лично вышел на встречу с полицейскими, чтобы успокоить клириков. В итоге начальник силовиков Асканаз Давтян вошел в монастырь.

Также 27 июня сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в здание Ширакской епархии Армянской апостольской церкви в Гюмри.

25 июня в Армении арестовали архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстяна. Следственный комитет страны считает священника и еще более десяти человек причастными к подготовке насильственного захвата власти и террористических актов.

Несколько фигурантов дела уже задержаны, в том числе депутат Национального собрания Нагорного Карабаха Давид Галстян и помощник архиепископа Мовсес Шарбатян.

Ранее Карапетян уличил власти Армении в желании поскорее избавиться от России.