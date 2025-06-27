Силовики ворвались в здание епархии Армянской церкви в Гюмри

Сотрудники правоохранительных органов утром 27 июня пришли с обысками в здание Ширакской епархии Армянской апостольской церкви в Гюмри, рассказал адвокат Мигран Погосян. Об этом сообщает ТАСС.
«Рано утром порядка 30 силовиков в масках ворвались в здание Ширакской епархии», — сказал журналистам Погонсян.
Отмечается, что верующих в здание епархии не пускают, объясняя это «проведением мероприятий».
25 июня в Армении арестовали архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна. Следственный комитет страны считает священника и еще более десяти человек причастными к подготовке насильственного захвата власти и террористических актов.
Несколько фигурантов дела уже задержаны, в том числе депутат Национального собрания Нагорного Карабаха Давид Галстян и помощник архиепископа Мовсес Шарбатян.
Арестованные якобы связаны с движением «Священная борьба», которое, по утверждению властей, стояло за «предотвращенной попыткой переворота».
Ранее Пашинян предложил главе Армянской церкви посмотреть на его пенис.