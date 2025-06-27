Силовики ворвались в здание епархии Армянской церкви в Гюмри

Сотрудники правоохранительных органов утром 27 июня пришли с обысками в здание Ширакской епархии Армянской апостольской церкви в Гюмри, рассказал адвокат Мигран Погосян. Об этом сообщает ТАСС.

«Рано утром порядка 30 силовиков в масках ворвались в здание Ширакской епархии», — сказал журналистам Погонсян.

Отмечается, что верующих в здание епархии не пускают, объясняя это «проведением мероприятий».

25 июня в Армении арестовали архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна. Следственный комитет страны считает священника и еще более десяти человек причастными к подготовке насильственного захвата власти и террористических актов.

Несколько фигурантов дела уже задержаны, в том числе депутат Национального собрания Нагорного Карабаха Давид Галстян и помощник архиепископа Мовсес Шарбатян.

Арестованные якобы связаны с движением «Священная борьба», которое, по утверждению властей, стояло за «предотвращенной попыткой переворота».

Ранее Пашинян предложил главе Армянской церкви посмотреть на его пенис.